Tahran Erbain Yürüyüşü merasimine hazırlanıyor

Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayan Ehlibeyt aşıkları için başkent Tahran'da Erbain Yürüyüşü merasimi düzenlenecek.

Yürüyüş Pazar günü yerel saatle 05.30'da Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan başlayacak ve Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde sona erecek.

14 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca kurulacak 1200 çadırda ihsan adı verilen yemekler, içecekler ziyaretçilere ikram ediliyor.

Bu yılki törenin sloganı ''Kudüs ordusu, Hüseyin ordusu'' olarak belirlendi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.