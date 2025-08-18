Putin, Güney Afrikalı mevkidaşı ile Alaska Zirvesi'ni görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ana sonuçlarını Ramaphosa'ya aktardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü yönünde saref edilen diplomatik çabaları desteklediklerini vurguladı.

İkili ilişkileri de ele alan Putin ve Ramaphosa, Rusya-Güney Afrika arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi ve uluslararası platformlarda yakın işbirliği yürütülmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Putin, dün Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kazak lider Tokayev ve Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'le telefonda görüşerek Alaska Zirvesi'nin sonuçlarını paylaşmıştı.