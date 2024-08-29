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29 Ağu 2024 12:06

Gazze'de şehit sayısı 40 bin 602'ye çıktı

Gazze'de şehit sayısı 40 bin 602'ye çıktı

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısının 40 bin 602'ye yükseldiği belirtildi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısı artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 40 bin 602 kişinin şehit olduğu belirtildi.

Saldırılarda 93 bin 855 kişi de yaralandı.

Şehitlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.

7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir hedef gözetmeyen ağır bir bombardıman başlatan İsrail rejimi, 27 Ekim tarihinde bölgeyi karadan işgal etmeye başlamıştı.

News ID 1919713

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