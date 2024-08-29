Hamburg İslam Merkezi Başkanı Almanya'dan sınır dışı ediliyor

El-Cezire'nin haberine göre, Almanya'nın Hamburg kenti yetkilileri bugün Perşembe günü Hamburg İslam Merkezi Başkanı Muhammed Hadi Müfettih'in Almanya'dan sınır dışı edilmesi kararını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanlığı, çıkan karara göre Müfettih'e 11 Eylül'e kadar Almanya'dan gönüllü olarak ayrılması gerektiğini, aksi takdirde zorla sınır dışı edileceğini açıkladı.

Müfettih, 2018 yazından bu yana Hamburg İslam Merkezi'nin başkanlığını yürütüyordu.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın iddiasına göre, bu karar, Hamburg'daki yerel istihbarat ajansı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda alınmış olup, merkezin Almanya'nın ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Almanya'nın "Bild" gazetesi ve "NDR" radyosu daha önce bu merkez başkanının sınır dışı edilme kararını duyurmuş ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu merkezin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapattığını bildirmişti.

Muhammed Hadi Müfettih'in sınır dışı edilme kararı, Hamburg İslam Merkezi'nin Temmuz ayında Almanya'da radikal düşünceleri yayma bahanesiyle kapatılmasının ardından geldi.

Ekim 2023’ten bu yana medya kuruluşlarının ve Alman hükümetinin bu İslam merkezine karşı ortam yaratmasının devamında, bu ülkenin koalisyon hükümetini oluşturan partiler parlamentoya bir plan sunarak bu dini ve fikri kurumun kapatılmasını talep etti.

Alman polisi geçen Ekim ayında bazı asılsız ve mesnetsiz iddiaları araştırmak gerekçesiyle Hamburg İslam Merkezi'ne ve 7 federal eyaletteki 54 merkeze saldırmıştı. Aynı dönemde Almanya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada, Hamburg İslam Merkezi ve ona bağlı kurumlar kamu düzenine aykırı eylemler şüphesiyle soruşturuldu, 7 federal eyaletteki 54 merkez denetlendi. Bu açıklamada herhangi bir belge sunulmadan Hamburg İslam Merkezi'nin faaliyetlerine karşı iddialarda bulunuldu.

Hamburg İslam Merkezi 1953 yılında Ayetullah Burucerdi'nin desteğiyle Hamburg şehrinde kurulmuş, Almanya'nın önemli ve eski İslam merkezlerinden biridir. Almanca ve Farsça dergi yayınlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek bu merkezin faaliyetleri arasında yer elıyor. Bu İslami merkez çeşitli İslami konularda 6.000'den fazla kitap başlığı içeren bir kütüphaneye sahiptir.