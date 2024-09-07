Irakçi, Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde İran’ın yeni dışişleri bakanı seçilen Irakçi’yi tebrik eden Marko Duric, İran’da yeni hükümet döneminde iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılmasından yana olduğunu dile getiren Marko Duric, İran’ın ekonomik sektörlerini Belgrad'daki Expo 2027'ye aktif olarak katılmaya davet etti.

Marko Duric ayrıca, İran’ın Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği değerli ve takdire değer buldu.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Sırbistan'la dostane ilişkilerin sürdürülmesi, güçlendirilmesi ve Balkanlar'da istikrarın güçlendirilmesini 14'üncü hükümetin dış politika yaklaşımların biri olduğunu belirterek, İran'ın Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekleme tutumunu ve farklı bölgelerdeki sınır ve jeopolitik değişikliklere karşı çıktığını vurguladı.

Irakçi iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda geliştirilmesi için mevcut tüm mekanizmaların kullanılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Taraflar ayrıca iki ülke arasında farklı düzeylerde istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.