Irakçi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ivan Kondov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ivan Kondov bu telefon görüşmesinde Irakçi’yi tebrik ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

İran ile Bulgaristan arasında mevcut iyi ilişkilere değinen Ivan Kondov, ülkesinin ikili ilişkilerin gündemindeki konuları ilerletmeye ve İran'la ilişkileri daha da genişletmeye hazır olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise, İran’ın Bulgaristan ile siyasi diyaloğu sürdürmekten ve özellikle ekonomik alanda işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi’ndeki duruma ve insani yardım için bu şeritte yaşayan Filistinlilerin htiyacına atıfta bulunan Irakçi, “İran, ateşkes sağlanması ve Gazze'ye insani yardım ulaşması konusunda Filistinliler ve Hamas tarafından kabul edilen her türlü anlaşmayı destekliyor” dedi.

Bazı konsolosluk meseleler de iki bakanın görüşmesinde gündeme alındı.