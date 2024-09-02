  1. Siyaset
2 Eyl 2024 18:14

Irakçi, İrlanda Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

Irakçi, İrlanda Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin telefonda bölgeyi görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefonda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki savaşı görüştüğünü bildirdi.

Paylaşımında, "Bu görüşmede tüm tarafların itidalli olmasının önemini ve Gazze'de ve bölge genelinde acil ateşkes ihtiyacını yineledim" ifadesini kullanan Micheal Martin ayrıca, "Tahran'ın nüfuzunu olumlu yönde kullanmasını istedim.  Bu görüşmede ayrıca hiçbir faydası olmayan ve barışa ulaşmayı zorlaştıran bölgesel savaşlardan kaçınılması gerektiğini de vurguladım" dedi.

Martin ayrıca Avrupa Birliği'nin İran'la etkileşimi genişletmeye hazır olduğunu duyurdu.

News ID 1919824

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler