  1. İran
9 Eyl 2024 15:42

Hava Kuvvetleri hava-yer atış yarışmasının ana aşaması başladı

Hava Kuvvetleri hava-yer atış yarışmasının ana aşaması başladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava-yer atış yarışmasının ana aşaması bu sabah, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi'nin katılımıyla Şehit Nuje Hava Üssü atış sahasında başladı.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Şehit Nuje Savaş Uçağı Üssü'nün atış sahasında bulunarak, Hava Kuvvetleri pilotlarının, teknik personelin ve savaş uçaklarının hazırlık seviyesini değerlendirdi.

Tümgeneral Musevi'nin katılımıyla savaş uçaklarının uçuşu ve önceden belirlenmiş hedeflerin imha edilmesi programları gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahedi ve Ordu Operasyonları Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Musevi, bu programda Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi'ye eşlik etti.

News ID 1919977

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler