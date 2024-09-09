Hava Kuvvetleri hava-yer atış yarışmasının ana aşaması başladı

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Şehit Nuje Savaş Uçağı Üssü'nün atış sahasında bulunarak, Hava Kuvvetleri pilotlarının, teknik personelin ve savaş uçaklarının hazırlık seviyesini değerlendirdi.

Tümgeneral Musevi'nin katılımıyla savaş uçaklarının uçuşu ve önceden belirlenmiş hedeflerin imha edilmesi programları gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahedi ve Ordu Operasyonları Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Musevi, bu programda Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi'ye eşlik etti.