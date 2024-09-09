UAEA Başkanı: İran'ı ziyaret etmek istiyorum

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Grossi, İran hakkında ''ABD Başkanlık seçimleri öncesi İran'ı ziyaret etmeyi umuyorum.'' dedi.

UAEA Başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşme planının olmadığını söyledi.

9-13 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantının gündeminde İran'ın nükleer faaliyetleri de yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta, Rafael Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin üç aylık raporunu UAEA Yönetim Kurulu'na sundu.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' demişti.