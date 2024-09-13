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13 Eyl 2024 18:00

Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı

Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Cuma günü Avustralya'nın merkez sol hükümetini, internette yanlış bilginin yayılmasını engelleyemedikleri gerekçesiyle sosyal medya şirketlerine para cezası verilmesini öngören yasa teklifi nedeniyle 'faşist' olarak nitelendirdi.

Avustralya İşçi Partisi hükümeti Perşembe günü, internet platformlarına 'yanlış bilgilendirmeye olanak sağladıkları gerekçesiyle' küresel gelirlerinin yüzde 5'ine kadar ceza kesilmesini öngören bir yasa tasarısı sunarak, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik dünya çapındaki çabalara katıldı.

Önerilen yasa, teknoloji platformlarının tehlikeli yanlışların yayılmasını durdurmak için davranış kuralları belirlemesini ve bir düzenleyici tarafından onaylanmasını gerektirecek. Bir platformun bunu yapmaması halinde düzenleyici kurum kendi standartlarını belirleyecek ve uymayan firmalara para cezası verecek.

Kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak gören Musk, bir X kullanıcısının para cezası yasasıyla ilgili Reuters haberine link veren paylaşımına 'Faşiştler' yanıtını verdi.

İletişim Bakanı Michelle Rowland'ın sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Avustralya'da faaliyet gösteren şirketlerin Avustralya yasalarına uymak zorunda olduğunu söyledi. Rowland, “Bu yasa tasarısı, kullanıcılar ve Avustralya halkı için platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştiriyor” dedi.

News ID 1920114

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