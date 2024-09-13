Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı

Avustralya İşçi Partisi hükümeti Perşembe günü, internet platformlarına 'yanlış bilgilendirmeye olanak sağladıkları gerekçesiyle' küresel gelirlerinin yüzde 5'ine kadar ceza kesilmesini öngören bir yasa tasarısı sunarak, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik dünya çapındaki çabalara katıldı.

Önerilen yasa, teknoloji platformlarının tehlikeli yanlışların yayılmasını durdurmak için davranış kuralları belirlemesini ve bir düzenleyici tarafından onaylanmasını gerektirecek. Bir platformun bunu yapmaması halinde düzenleyici kurum kendi standartlarını belirleyecek ve uymayan firmalara para cezası verecek.

Kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak gören Musk, bir X kullanıcısının para cezası yasasıyla ilgili Reuters haberine link veren paylaşımına 'Faşiştler' yanıtını verdi.

İletişim Bakanı Michelle Rowland'ın sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Avustralya'da faaliyet gösteren şirketlerin Avustralya yasalarına uymak zorunda olduğunu söyledi. Rowland, “Bu yasa tasarısı, kullanıcılar ve Avustralya halkı için platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştiriyor” dedi.