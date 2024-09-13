Washington'un Bağdat'taki ABD diplomatik merkezine saldırı iddiaları

Bağdat el-Yevm'in haberine göre, ABD'nin Irak'taki büyükelçiliği, Bağdat'taki diplomatik merkezlerine yönelik bir saldırı hakkında bir bildiri yayımladı. ABD temsilciliği, "10 Ağustos Salı günü Bağdat'taki ABD'ye ait bir diplomatik bina olan Diplomatik Hizmetler Kompleksi saldırıya uğradı. Fakat yaralanan olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği, saldırının İran'la bağlantılı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti ve bu grupların Irak'ta serbestçe faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Irak hükümeti, ABD diplomatik misyonları ve Irak hükümetinin daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD askerlerini koruma taahhüdünü defalarca dile getirmiştir."

ABD Büyükelçiliği, Irak hükümetine bir kez daha diplomatlar, koalisyon üyeleri ve onların tesislerini koruma çağrısında bulunduğunu belirtti ve "Dünyanın herhangi bir yerinde personelimizi ve tesislerimizi savunma hakkımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini ekledi.

Amerikan Büyükelçiliği Çarşamba günü, Salı gecesi Bağdat'taki diplomatik tesislerinin hedef alındığını duyurmuştu. Güvenlik kaynakları, Reuters'a yaptıkları açıklamada, Salı gecesi saat 23:00 civarında Bağdat Havalimanı yakınlarındaki Victory üssüne iki roketin isabet ettiğini belirtmişti.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "10 Eylül Salı günü saat 23:00 civarında Bağdat Diplomatik Hizmetler Kompleksi'ne bir saldırı düzenlendi," denildi.