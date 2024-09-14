Komor Cumhurbaşkanına bıçaklı saldırı

El-Cezire'nin haberine göre, medyada çıkan raporlar, Komor Cumhurbaşkanı'na bıçaklı saldırı yapıldığını bildirdi. Fransız Haber Ajansı (AFP), cuma günü Komor Cumhurbaşkanı'na bıçakla saldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Ghazali Osman'ın saldırı sonucunda hafif yaralar aldığını açıkladı.

Komor hükümeti sözcüsü, Cumhurbaşkanı'nın hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, isminin açıklanmasını istemeden, Cumhurbaşkanı'nın bir cenaze töreni sırasında bıçaklandığını söyledi.

Aynı kaynağa göre, bu saldırıyla ilgili olarak iki saldırgan gözaltına alındı.