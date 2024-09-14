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14 Eyl 2024 17:57

İran: Çemran uydusundan ilk sinyal alındı

İran: Çemran uydusundan ilk sinyal alındı

İran'ın bugün başarıyla uzaya fırlattığı ''Çemran 1'' uydusundan ilk sinyal alındığı açıklandı.

İran Savunma Bakanlığı, bugün başarıyla uzaya fırlatılan ''Çemran 1'' uydusundan ilk sinyal alındığını bildirdi.

Yerli "Çemran 1" araştırma uydusu başarıyla fırlatıldı

İran Elektronik Endüstrileri tarafından Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve bilgi tabanlı özel şirketlerin işbirliğiyle tasarlanıp üretilen "Çemran 1" araştırma uydusu, "Kaim-100" uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 60 kg ağırlığında olan bu uydunun ana görevi, donanım ve yazılım sistemlerini test etmektir.

Uzay sistemlerinde soğuk gaz tahrik sisteminin değerlendirilmesi ile navigasyon ve durum kontrol alt sistemlerinin performansının değerlendirilmesi "Çemran 1" uydusunun diğer görevleri arasında yer alıyor.

News ID 1920152

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