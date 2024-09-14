İran'dan yaptırım uygulayan ülkelere çok net yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çemran-1 araştırma uydusunun başarıyla fırlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'a yaptırım uygulayan Batı ülkelerinin mantıksız eylemlerine bir kez daha net bir cevap verildiğini söyledi.

Kenani, ''İran mantıklı, güçlü ve yapıcı bir aktördür. (Yaptırım uygulayan ülkelerin) Davranışlarını ve konuşmalarını rasyonelleştirmesi daha iyi olur.'' dedi.

Yerli "Çemran 1" araştırma uydusu başarıyla fırlatıldı

İran Elektronik Endüstrileri tarafından Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve bilgi tabanlı özel şirketlerin işbirliğiyle tasarlanıp üretilen "Çemran 1" araştırma uydusu, "Kaim-100" uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 60 kg ağırlığında olan bu uydunun ana görevi, donanım ve yazılım sistemlerini test etmektir.

Uzay sistemlerinde soğuk gaz tahrik sisteminin değerlendirilmesi ile navigasyon ve durum kontrol alt sistemlerinin performansının değerlendirilmesi "Çemran 1" uydusunun diğer görevleri arasında yer alıyor.