Pazeşkiyan: Türkiye bizim dostumuz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pazeşkiyan'ın düzenlediği ilk basın toplantısı başladı. Pezeşkiyan yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pezeşkiyan, ''İlk basın toplantımızı İslami Birlik Haftası’nda düzenledik. Bence ülkede yaşayan herkesin yeteneklerine bakılmalı ve etnik grubuna bakmaksızın ve ırk ayrımı yapılmadan hak ettikleri konumda yer almalı. Planlarımız da birlik üzerine kurulmuştur. Elbette bu çok zor bir iş.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler ve İran ile komşuları arasındaki sınırların kaldırılması önerisiyle ilgili olarak, ‘’Bu fikir, ulusal güvenliği ve sınırları görmezden gelmek anlamına gelmiyor, ancak seyahat kolaylığı, ortak görüşleri ve fikir birliği güçlendirir, ortak pazarların kurulmasına yol açar. Müslümanların haklarını savunmak için birlik olmalıyız. Savaşı ve aşırı hırsları bir kenara bırakırsak bir arada olabiliriz ve tüm Müslümanlar tek bir toplum içinde olabiliriz.’’ ifadesini kullandı.

'Komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz'

Ülkenin ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin bir soruya Pezeşkiyan, ''FATF ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz. FATF meselesini çözmekten başka çaremiz yok. FATF konusunu yeniden ele almak için Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ne kesinlikle bir mektup göndereceğim.

Dış diplomasi öncelikli olarak komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Irak’ı ziyaret ettik ve ortak projeleri yürütme kararı aldık. Aynı işbirliği Pakistan, Azerbaycan, Türkiye ve diğer komşu ülkelerle de yapabiliriz. Ekonomik büyümenin şartı serbest pazar yaratmak ve yurt dışı ticareti geliştirmektir. Dış diplomasimiz onur, saygınlık ve çıkara dayalı olacak ve bu yolda ilerleyeceğiz.’’ yanıtını verdi.

'İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşmasını uygulamaya kararlıyız'

Pezeşkiyan, İran-Çin ilişkileri hakkında, ''Çin ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Bu yüzden dış ticaretin büyük bir kısmı Çin, Rusya ve komşu ülkelerle yapılıyor. İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşmasını uygulamaya kararlıyız.’’ açıklamasını yaptı.

'Yemen'e hipersonik füze vermedik'

Yemenli gruplara İran'ın hipersonik balistik füzeler verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''İran’ın hipersonik balistik füzesi var; Uzaya uydu gönderiyoruz. Yemenlilere füze vermedik, onların elindeki füze bizde yok. Yemenliler füze teknolojisine sahip, savaştan önce füze üretmeyi öğrenmişler ve üretiyorlar. Yemen'le münasebetlerimiz var ve aynı vizyona sahip olduğumuz doğrudur, çünkü İsrail'in Filistin halkını yok etmesini istemiyoruz.''

'Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni İran'a davet ettik'

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'i İran'a davet ettiğini dile getirdi.

'Türkiye bizim dostumuz'

Türkiye ile ilişkilerin sorulması üzerine Pezeşkiyan, 'Türkiye dostumuz, kardeşimizdir ve akrabamızdır' diyerek yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

'Kendimizi savunma kakkımızı saklı tuutyoruz'

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas lideri Heniyye'nin şehit edilmesiyle ilgili de konuşan "İsrail, Şehit Heniyye suikastıyla bizi bölgesel bir savaşa sürüklemek istedi ama biz şimdiye kadar kendimizi tuttuk. Kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.