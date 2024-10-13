Biden,18 Ekim'de Almanya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki 18 Ekim Cuma günü Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Biden, 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı Almanya ziyaretini ABD'nin Florida eyaletini vuran Milton Kasırgası nedeniyle iptal etmişti.

Haber ajansı dpa ve Spiegel dergisine bilgi veren Alman hükümet kaynakları, Biden'ın Cuma günü Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşeceğini belirtti.

Reuters ve AFP'ye konuşan bir hükümet kaynakları da ziyaret tarihini doğruladı. Bu, Biden'ın yaklaşık dört yıllık başkanlık dönemindeki ilk Berlin ziyareti olacak.

Biden, ABD'de Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından Ocak ayında görevini yeni bir isme devredecek. Temmuz ayında adaylık iddiasından vazgeçen 81 yaşındaki Biden'ın resmi görevler ve ziyaretlere ayıracak daha fazla vakti olduğu, bu süreyi siyasi mirasını inşa etmek için kullandığı yorumları yapılıyor.