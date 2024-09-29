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29 Eyl 2024 15:40

İranlı komutan Çinli mevkidaşı ile görüştü

İranlı komutan Çinli mevkidaşı ile görüştü

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Çinli mevkidaşı Amiral Hu Çongming ile görüştü.

Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın daveti üzerine Çin’e giden İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Çinli mevkidaşı Amiral Hu Çongming ile bir araya geldi.

İran’ın deniz diplomasisinin geliştirilmesi, iki ülke arasında eğitim alanlarında deniz ilişkilerinin geliştirilmesi, ikili ve çok taraflı tatbikatların yapılması, gemi hatlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak deniz devriyeleri ve terörle ve organize suçlarla mücadele etmek, Amiral İrani'nın Çin ziyaretinin amaçları arasında yer alıyor.

News ID 1920560

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