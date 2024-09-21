Rusya ve Çin'in ortak tatbikatı başladı

Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu ve Çin Donanmasına ait savaş gemilerinden oluşan ortak müfreze ‘İşbirliği 2024’ adlı Rus-Çin ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmek üzere Vladivostok'tan yola çıktı” ifadesine yer verildi.

Ortak filonun bir hafta boyunca Japon Denizi sularında hava, deniz ve deniz altı saldırılarını püskürtme, ortak manevra ve korumanın olmadığı bölgede demirliyken savunma çalışmaları yapması planlanıyor. Ayrıca uçaksavar ve anti-denizaltı silahlar kullanılarak atış talimi ve muharebe manevraları yapılacak.

Rusya tarafı tatbikata Admiral Panteleyev ve Admiral Tributs büyük anti-denizaltı gemileri, MPK-82 ve MPK-107 küçük anti-denizaltı gemileri ve Smerç küçük füze gemisi ile katılırken Çin Donanması’nı Xining ve Wuxi muhripleri, Lin Yi fırkateyni ve Taihu entegre ikmal gemisi temsil ediyorlar.