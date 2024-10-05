İsrail'in Lübnan saldırılarında çok sayıda sağlık personeli yaralandı

Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin işgalci Siyonist rejim tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personelinin yaralandığı belirtilen açıklamada hastane personelinin tahliye edildiği aktarıldı.

İşgal rejiminin dün Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Merc Uyun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden Siyonist rejim ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

Siyonist rejim, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.