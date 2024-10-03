Ayetullah Hamanei'den Lübnanlı direnişçiler için mesaj

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin, Siyonist Rejim'in saldırılarında yaralanan Lübnanlı direnişçiler için kaleme aldığı mesaj yayınlandı.

Ayetullah Hamanei'nin oğulları söz konusu mesajı Tahran'da tedavi gören yaralı Hizbullah savaşçılarına iletti.

Ayetullah Hamanei'nin, Lübnanlı direnişçilere hitaben yazdığı mesajda, "Allah'ın sınamasını başarıyla geçtiniz. Sabrınız ve kararlılığınız en iyi cihatlardan biridir. Yüce Allah'tan şifanızı ve iyiliğinizi diliyorum.'' ifadesine yer verildi.