İran'dan Bosna Hersek'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Bosna Hersek'te etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakayi, İran halkı ve hükümetinin bu zor durumda her zamanki gibi Bosna Hersek halkı ve hükümetinin yanında olduğunu ve sel felaketinden etkilenenler ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bosna Hersek hükümeti, şiddetli yağmur fırtınasının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumartesi erken saatlerde olağanüstü hal ilan etti.