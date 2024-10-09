Siyonistler ABD'deki seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “İşgalci rejimin suç çetesi, yaklaşan ABD’deki seçim sonuçlarını etkileme amacı ve niyetiyle tüm bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme çabalarını hızlandırmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Bakayi’nin paylaşımında ayrıca, “Aynı zamanda Amerikan güvenlik kurumları da -muhtemelen Siyonist rejimin kasıtlı olarak aldatmasıyla- İran'ı ABD'nin iç işlerine müdahale etmekle suçluyor. Bu açıkça yanıltıcı bir gerçektir” denildi.