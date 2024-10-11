  1. İran
11 Eki 2024 13:23

Tahran'dan İsrail'in İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine saldırısına kınama

Tahran'dan İsrail'in İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, Siyonist rejimin Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine Siyonist rejim tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Siyonist rejimin sahra hastanesine saldırısını için "tam bir savaş suçu" olarak nitelendiren Bakayi, Tel Aviv'in daha önce de Gazze ve Lübnan'da hastaneleri defalarca kez hedef aldığına dikkati çekerek, uluslararası topluma Siyonist rejimin savaş suçlarının durdurulması için harekete geçmeleri çağrısını yineledi.

İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu. İran, Siyonist rejimin dün sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

News ID 1920866

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