7 Ekim'in yıl dönümünde Berlin'de 88 gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi gününden bu yana yapılan, Aksa Tufanı operasyonu yıl dönümü ile ilgili gösteriler aralıksız devam ediyor. Pazartesi günü Südstern bölgesinde yapılan Filistin yanlısı gösteriye, dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Yaklaşık 2 bin 300 memur ile söz konusu eylemi takip eden Polisin, akşam saatlerinde, İsrail karşıtı sloganlar atılması üzerine göstericilerden bazılarını gözaltına aldığı bildirildi.

Hafta sonunda 88 gözaltı

Cumartesi ve Pazar günü Berlin'de yapılan çok sayıda gösteride 88 kişinin geçici olarak gözaltına alındığı duyuruldu.