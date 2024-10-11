Siyonistlerin Gazze'de bir yıldır süren vahşetine ilişkin korkunç istatistikler

El Tarik haber sitesi Hamas’ın 7 Ekim 2023’te işgal altındaki topraklara düzenlediği saldırının ve Gazze savaşının yıldönümünde yayınladığı bir raporda Siyonistlerin Filistinlilere yönelik bir yıldır uyguladığı vahşete ilişkin detayları açıkladı:

Buna göre Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 47 bin 14’e ve yaralı sayısı 113 bine ulaştı. Bu dönemde Siyonist işgalciler Gazze'ye 95 bin tonun üzerinde bomba atmış, 200 bin konut ve 250 binden fazla ev yıkılmıştır. Ayrıca Siyonist saldırılar nedeniyle 37 hastane de hasar gördü hizmet dışı bırakıldı.

Gazze'deki savaş, bu şeritte yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin neredeyse tamamını yerinden edilmesine neden oldu. Savaş başlamadan önce 60 bin Filistinli anne hamileydi ve Gazze Sağlık Bakanlığı yalnızca 55 bin başarılı doğum yapıldığını bildirdi. Uluslararası kuruluşlara göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk doğuyor, ancak yetersiz beslenme, hijyen olanakları ve temiz içme suyu eksikliği nedeniyle hayatta kalma şansı çok az.

Siyonist ordu, 7 Ekim'den bu yana 1.752 askerin öldüğünü açıkladı; bunların 256'sı doğrudan Gazze'de öldürüldü. Ayrıca bu çatışmada 14 bin 56 Siyonist asker de yaralandı.

Siyonist yetkililer, savaşta her ay ortalama 1000 Siyonist askerin yaralandığını itiraf etmiştir. Yaralıların yüzde 35'i zihinsel sorunlardan, yüzde 37'si ise fiziksel yaralanmalardan muzdaripti.

Bu arada İran'ın füze saldırısı Siyonist düşmana acı darbeler indirdi. Tahran 30 dakika içinde işgal altındaki toprakların derinliklerine 200 balistik füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonistlerin karşılık vermesi halinde onlara karşı daha yoğun ve yıkıcı operasyonlar gerçekleştirmeye hazır olduğunu duyurdu.