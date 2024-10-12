İran Meclis Başkanı, İsviçre'ye gitti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Galibaf'ın İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenecek olan PAB 149. Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) ile Asya Parlamenter Asamblesi (APA) eşgüdüm toplantılarına da katılması bekleniyor.

İran Meclis Başkanı, İsviçre'ye gitmeden önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmişti.

Galibaf, Siyonist İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.