Her türlü saldırıya güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Al Mayadeen’e verdiği röportajda İran’ın bölgedeki gelişmeler hakkındaki tutumunu anlattı.

Meclis Başkanı Galibaf, “Savaşı genişletmek istemediğimizi defalarca söyledik ancak şüphesiz ülkemize yapılacak her türlü saldırıya, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu zaten açıkça gösterdik. Umarım bu düşmanlara ders olmuştur” dedi.

Galibaf, “Çerçeve biçiminde tepki vermenin ne anlama geldiğini anlamıyoruz ve ülkemize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. ‘Gerçek Vaat 2’ operasyonubda cevabımız askeriydi. Dolayısıyla sadece Siyonist rejimin askeri, istihbarat ve güvenlik mevzilerini hedef aldık” ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani hakkındaki iddialara tepki göteren Galibaf, “Tuğgeneral Kaanı hakkındaki söylentiler, taraflı amaçlarla yayınlanan sahte haberlerdir. Tuğgeneral Kaani’nin durumu iyi ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

“Komşu ülkelerin hava sahasının ve topraklarının ülkemize saldırmak için kullanılmaması gerektiğini defalarca söyledik” diyen Galibaf, “Böyle bir durum olursa tepkimiz açık ve doğal olacaktır ve İran'a saldırı yapılacak herhangi bir yere mutlaka tepkimizi göstereceğiz” dedi.