Galibaf: IPU üyeleri Gazze ve Lübnan'daki soykırımı kınamalı

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Uluslararası Parlamentolararası Birliğin (IPU) geçici ve Tanzanya Başkanı Tulia Akson ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesine değinmek gerektiğini vurgulayan Galibaf, "Günümüzde Arap, İslam ve Asya ülkeleri arasında iyi bir koordinasyon sağlanmıştır ateşkesin sağlanmasına doğru ilerlemeliyiz. Güvenlik Konseyi bir karar çıkardığında ve ABD bunu veto ettiğinde ve sonuçta Siyonist rejimden bu kararı kabul etmediğinde, barış ve güvenliğin sağlanmasını bekleyemeyiz" dedi.

Galibaf, kamuoyunun IPU üyelerinden Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da uyguladığı soykırım konusunda açık ve şeffaf bir tutum sergilemesini beklediğini ve özellikle çocuklara ve kadınlara karşı suçların durdurulması için siyasi baskı uygulanmasını beklediğini söyledi.

Tulia Akson ise "Geçen yılın Kasım ayında, Ortadoğu halklarıyla dayanışmanın bir işareti olarak IPU, bölgeye ve Filistin'e bir heyet göndermişti. IPU'da dünya konseyleri arasında özellikle Ortadoğu'ya yönelik, asıl görevi bölgede barışın sağlanması olan bir komite oluşturduk ancak bunun yerine ne yazık ki gerginliklerin arttığını gördük ve bu konuda bir rapor hazırlanmasını talep ettik" ifadesinde bulundu.

Akson ayrıca "Barışın sağlanması için tarafların mutlaka buna inanmaları ve bunun için hepimizin çaba göstermesi gerekmektedir; Biz parlamento görevlileri olarak hükümetlerin sahip olamayabileceği kapasitelere sahibiz ve onları barışın tesisi yönünde de yönlendirebiliriz" şeklinde konuştu.