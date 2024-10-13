Şehit Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili yeni açıklama

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi bir bildiri yayınlayarak İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı General Abbas Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehit Nilforuşan’ın naaşının nakledilmesinin ardından 14 Ekim Pazartesi günü Necef, Kerbela ve Meşhed şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek.

15 Ekim Salı günü sabah saat 9.00'da ise Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Şehidin cenazesi 16 Ekim Perşembe günü İsfahan'da toprağa verilecek."