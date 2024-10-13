  1. İran
13 Eki 2024 09:56

Şehit Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili yeni açıklama

Şehit Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili yeni açıklama

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’in Beyrut saldırsında şehit düşen General Abbas Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili açıklama yaptı.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi bir bildiri yayınlayarak İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı General Abbas Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Şehit Nilforuşan’ın naaşının nakledilmesinin ardından 14 Ekim Pazartesi günü Necef, Kerbela ve Meşhed şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek.

15 Ekim Salı günü sabah saat 9.00'da ise Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Şehidin cenazesi 16 Ekim Perşembe günü İsfahan'da toprağa verilecek."

News ID 1920905

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler