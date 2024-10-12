Şehit Nilforuşan’ın cenazesi bulundu

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi bir bildiri yayınlayarak İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı General Abbas Nilforuşan’ın cenazesinin bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte Siyonist rejimin 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları sonucu şehit düşen General Abbas Nilforuşan’ın cenazesinin arama gruplarının çalışmalrıyla bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Şehit Nilforuşan'ın naaşının İran’a nakledilme zamanı ve cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.