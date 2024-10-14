İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Şehit Nilforuşan’ın şehadetiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Beyrut saldırsında şehit düşen General Abbas Nilforuşan’ın şehadetine ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildirinin tam metni şu şekildedir:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler.

İran Dışişleri Bakanlığı, 27 Eylül’de Siyonist rejimin Beyrut hava saldırısnda şehit düşen İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı General Abbas Nilforuşan’ın şehadeti sebebiyle bir kez daha İran Devrim Lideri’ne, İran halkına, dünyanın diğer hür insanlarına ve şehidin ailesine, başsağlığı dileklerini iletiyor.

Tarih, Siyonist rejimin başlangıcından bu yana saldırılarına ve suçlarına karşı taviz verilmesinin onun daha fazla suç işlemesine neden olduğunu göstermektedir.

Bu üst düzey İranlı komutana düzenlenen suikast, yasadışı bir eylem ve affedilemez bir suçtur. İran, Siyonist rejimi bu suçun işlenmesinden sorumlu tutmak ve cezalandırmak için şüphesiz tüm kapasitelerini kullanacaktır."