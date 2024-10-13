İran, Nikaragua'nın 'İsrail' kararını memnuniyetle karşıladı

Nikaragua Cumhuriyeti'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını memnuniyetle karşılayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, bunu, Nikaragua'nın uluslararası hukuk ilkelerine, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve soykırımın önlenmesi ve soykırımla mücadeleye ilişkin uluslararası belgelere bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

ABD'nin bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ve siyasi baskılarına karşı Nikaragua hükümetinin ve halkının direnişine değinen Bakayi, Nikaragua'nın Gazze'deki Filistinlilere ve Lübnan’a yönelik soykırımı açıkça kınama konusundaki tutumunu takdir etti ve bu rejimle bağların kesilmesi için diğer ülkelerin de kampanyaya katılmasının ve uluslararası toplumun onun kötülüklerini ve savaş çığırtkanlıklarını durdurmak için seferber edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bakayi ayrıca Nikaragua'nın 'İsrail' kararının bölgedeki diğer ülkeler için bir örnek olmasını umduğunu ifade etti.

