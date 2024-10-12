Filistin direnişi, Nikaragua'nın 'İsrail' kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Nikaragua'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ''Nikaragua'nın kararı, Siyonist İsrail'i izole etmeye ve eylemlerini suç saymaya yönelik atılan cesur bir adımdır.'' denildi.

İslami Cihad Hareketi de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla İsrail rejim ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurran Nikaragua'nın kararını takdir etti.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nikaragua Cumhuriyeti'nin, Filistin halkına yönelik devam eden katliam ve yıkımı, bir yıldan uzun süredir devam eden geniş kapsamlı ve sürekli bir soykırım kampanyasının parçası olarak göstererek, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.