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12 Eki 2024 09:24

Nikaragua, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nikaragua, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nikaragua, Gazze’de işlediği suçlar ve soykırım nedeniyle Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini resmen kestiğini duyurdu.

Nikaragua hükümeti yayınladığı bir bildiride, Siyonist rejimin Filistin topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle bu rejim ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldıklarını duyurdu.

Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek, Siyonist rejimi "faşist" ve soykırımcı olarak nitelendirdi.

Murillo açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığı'ndan faşist ve cani Siyonist rejimle diplomatik ilişkileri kesme yönünde ilerlemesini istedi" ifadelerini kullandı.

News ID 1920878

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