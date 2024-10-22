Biden’in açıklamaları üzerine İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Biden'in açıklamaları üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta “Bu provokatif açıklamalar son derece endişe verici çünkü İsrail rejiminin İran'a yönelik yasadışı askeri saldırısına ABD'nin zımni onayını ve açık desteğini temsil ediyor. Bu tür açıklamalar aynı zamanda ABD'nin bölgede gerilimin azaltılmasını desteklediği yönündeki tekrarlanan iddialarına da aykırıdır” diye kaydetti.

Mektubun tam metni şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmanirrahim

"Bu mektup, ABD Başkanı'nın 18 Ekim 2024'te Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı kışkırtıcı açıklamalara dikkatinizi çekmek için gönderiliyor. ABD Başkanı, kendi ifadeleriyle, İsrail rejiminin İran’a yönelik olası bir saldırısının şekli ve zamanlamasından haberdar olduğunu belirtti. Bunlar İsrail rejiminin İran'a yönelik yasadışı askeri saldırısına ABD'nin zımni onayını ve açık desteğini gösteriyor. Bu tür açıklamalar aynı zamanda ABD'nin bölgede gerilimin azaltılmasını desteklediği yönündeki tekrarlanan iddialarına da aykırıdır.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'in son röportajına tepki göstererek, 'İsrail’in İran’a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağı konusunda bilgisi olan veya bu aptallığa ekipman ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası her türlü zarardan sorumlu tutulacaktır' ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail rejimine Ayrıca teknik yardım ve gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere gelişmiş silahlar sağlayarak rejimi İran'a karşı saldırılar gerçekleştirme konusunda daha da kışkırtıyor ve cesaretlendiriyor.

Bu saldırgan eylemler, BM Şartı'nın 2(4) Maddesinde yer alan güç kullanımının yasaklanması ilkesi de dahil olmak üzere, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini açıkça ihlal etmektedir ve ayrıca bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından feci sonuçlara yol açmaktadır.

İran, Güvenlik Konseyi'nden bu pervasız provokasyonu açıkça kınamasını ve daimi üye olarak ABD'den uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmektedir.

Buna ek olarak Güvenlik Konseyi, ABD'yi, İsrail rejimini Gazze'deki Filistin halkına ve Lübnan halkına karşı savaş suçlarını ve soykırım kampanyasını acilen sona erdirmeye zorlamak için yetkisini kullanmaya çağırmalıdır. Bu suçlar sadece bölgeyi istikrarsızlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe de ciddi bir tehdit oluşturuyor."

