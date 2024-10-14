Hizbullah'ın "Zebdin" askeri üssüne füze saldırısı

El-Manar'ın haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Siyonist rejim ordusunun Şebaa Çiftliklerindeki bir askeri üssüne yönelik ağır bir füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Dirençli Filistin halkını ve cesur, onurlu Gazze'deki direnişini desteklemek, Lübnan ve halkını savunmak ve Siyonist rejimin şehirler, köyler ve sivillere yönelik vahşi saldırılarına yanıt olarak, İslami Direniş mücahitleri bu sabah saat 07:30'da işgalci orduya ait Zebdin askeri üssünü doğrudan ve yoğun bir füze saldırısıyla hedef aldılar."