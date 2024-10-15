Hizbullah, İsrail İHA'sını düşürdü

Lübnan Hizbullah Hareketi, işgalci rejime ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, '' Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ile halkını savunmak ve ülkeye düzenlenen barbarca saldırılara karşılık vermek için İslami direniş savaşçıları, dün gece yerel saatle 00.30'da İsrail'e ait Hermes 450 tipi insansız hava aracını düşürdü.'' denildi.

2 milyon dolar değerindeki İHA, İsrail ordusu tarafından gözetleme ve keşif görevlerinde kullanıyor.