Bekayi, Siyonistlerin Filistin'deki cinayetlerini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'deki cinayetlerinin devamını şiddetle kınadı.

Bekayi, uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının sessizliği ve sorumluluktan kaçışı gölgesinde, Siyonist rejimin cezasız kalması ve ABD’nin bu rejime verdiği desteğin devamı ile her gün bu rejimin Filistin halkına karşı işlediği çeşitli suçlara ve vahşetlere şahit olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün gece yarısından bu sabaha kadar Beyt Lahya'da 70'den fazla masum Filistinli kadın ve çocuğun katledilmesi ve Siyonist yerleşimci fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya vahşice saldırmasının, Siyonist apartheid rejiminin Filistin halkının kimliğini ve bu kutsal topraklardaki özellikle Mescid-i Aksa gibi kutsal mekânları yok etmeye yönelik organize ve tehlikeli bir planı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Siyonistlerin Filistin halkına yönelik suçlarının ve saldırılarının devam etmesinin korkunç ve öngörülemeyen sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunan Bekayi, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin bu rejimin suçlarına karşı acil, kararlı ve caydırıcı bir tepki vermesi ve suçlu liderlerini sorumlu tutması gerektiğini belirtti.

Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilahi vaade olan sağlam inancı ile Filistin halkının işgale ve apartheid'e karşı meşru direnişini destekleme konusundaki ahlaki, İslami ve yasal sorumluluklarına bağlı kalacağını vurguladı.