Siyonist savaş uçaklarının İran hava sahasına girişi engellendi

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, Siyonist Rejim'in askeri saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Düşman uçaklarının İlam, Huzistan ve Tahran’ın çevresindeki bazı radar sistemlerini füze ile hedef almaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, ''Ülkenin hava savunma sistemlerinin iyi performansı nedeniyle sınırlı hasar meydana geldi. Bir dizi radar sistemi hasar gördü, ancak bunlardan bir kısmı derhal onarıldı, bir kısmının da onarım çalışmaları sürüyor.’’ denildi.

Açıklamada, ''Ülke hava savunma sistemlerinin hazır durumda olması nedeniyle önemli sayıda füze önlendi ve düşman savaş uçaklarının ülke hava sahasına girişi engellendi.'' ifadesi kullanıldı.

İran'ın, saldırıya uygun zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada, Gazze ve Lübnan'da mazlum halkların öldürülmesini önlemek için kalıcı ateşkesin tesis edilmesi vurgulandı.