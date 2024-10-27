İran, BMGK'nin acil oturumla toplanmasını talep etti

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garipabadi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyelerine yazdığı mektubun bazı bölümlerini sosyal medya X hesabı üzerinden yayımladı.

Irakçi’nin BM’ye gönderdiği mektup şöyle:

“İran'ın hava savunma sistemi füzelerin çoğunu engellerken, ülkelerinin ulusal güvenliğini savunmak ve korumak için cesurca hayatlarını feda eden İranlı dört subay da şehit oldu.

İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin bu kasıtlı saldırılarını şiddetle kınıyor. İsrail rejiminin yasadışı saldırıları, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın, özellikle de 2. maddesinin 4. paragrafını ihlal etmektedir.

İsrail rejiminin eylemleri, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bölgede daha fazla istikrarsızlığa neden olmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ve uluslararası hukuka dayalı ilkeler doğrultusunda, bu saldırılara hukuka uygun bir zamanda ve meşru bir şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor.

İsrail rejiminin sürekli ve sistematik saldırılarının sonuçları nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nden kararlı bir tavır almasını ve İsrail rejimini bu saldırı eylemlerini gerçekleştirmesinden dolayı güçlü ve açık bir şekilde kınamasını istiyor.

İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi Başkanından, bu ciddi ihlal ve yasa dışı eylemlerle mücadele etmek ve bu suç rejiminin hesap vermesini sağlamak için acil oturumla toplanmasını talep ediyor.”