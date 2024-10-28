Bağdat, İran saldırısında hava sahasını ihlal ettiği için Tel Aviv'i BM’ye şikayet etti

Irak hükümeti, İsrail rejiminin saldırılar sırasında hava sahasını izinsiz kullanması nedeniyle BM’ye şikayette bulundu.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, Siyonist varlığın 26 Ekim’de İran’a saldırı düzenlemek için hava sahasını kullanarak egemenliğini açıkça ihlal etmesini kınayan bir protesto mektubunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne resmen iletti." ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Dışişleri Bakanlığı’na ikili stratejik anlaşma çerçevesinde konuyla ilgili ABD tarafıyla iletişime geçilmesi talimatını verdiği belirtilen açıklamada, "Bağdat hükümeti, Irak’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik kararlı bağlılığını yinelemektedir. Irak, hava sahasının veya topraklarının, özellikle Irak’ın karşılıklı saygı ve çıkarları paylaştığı komşu ülkeler olmak üzere diğer uluslara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyecek." denildi.

Irak’ın bu tutumunun bölgesel istikrara olan bağlılığını yansıttığı kaydedilen açıklamada, Irak’ın topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasını engellemeyi, diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla barışçıl çözümü teşvik etmeyi hedeflediği vurgulandı.