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28 Eki 2024 15:18

Gazze'de şehit sayısı 43 bini aştı

Gazze'de şehit sayısı 43 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 43 bin 20’ye çıktığını bildirdi.

İşgalci Siyonist rejim Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren işgal güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 96 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 277 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 43 bin 20’ye, yaralı sayısının ise, 101 bin 110’a yükseldiğini bildirdi.

News ID 1921334

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