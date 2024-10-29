Hizbullah'tan Siyonist Rejim'e füzel saldırı

Hizbullah'ın birkaç füze fırlatmasının ardından, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Celile bölgesinde yaklaşık 30 bölgede siren sesleri yükseldi.
İsrail Acil Servis Teşkilatı, Hizbullah'ın kuzeydeki Me’alot Tarshiha bölgesine düzenlediği füze saldırısında bir Siyonistin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Lübnan'dan fırlatılan onlarca füze nedeniyle Me’alot Tarshiha’daki bazı binaların vurulduğunu bildirdi.
İsrail medyası, Şeyh Naim Kasım’ın Lübnan Hizbullah’ının yeni genel sekreteri olarak seçilmesinden kısa süre sonra işgal altındaki toprakların kuzeyine olağanüstü bir füze saldırısı düzenlendiğini yazdı.
Bu bağlamda, Lübnan Hizbullah'ı bir bildiri yayınlayarak sabah saat 10:00’da "Deltun" adlı İsrail yerleşim birimini füze saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.
yorumunuz