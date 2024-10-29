Hizbullah'tan Siyonist Rejim'e füzel saldırı

Haber kaynakları, "Şeyh Naim Kasım"ın Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri olarak seçildiğinin açıklanmasının ardından Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki bölgelerin kuzeyine yoğun roket saldırısı düzenlediğini ve çok sayıda Siyonistin öldürülüp yaralandığını bildirdi.