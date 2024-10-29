İran'dan Beyt Lahiya katliamına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail rejiminin Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde Filistinlilere yönelik yaptığı katliamlara tepki gösterdi.

Abluka altındaki Gazze’nin kuzeyinde İsrail işgalinin devam etmesini ve Gazze’de işlenen sivil katliamları ''savaş suçu’’ olarak tanımlayan Bekayi, son katliamı şiddetle kınadı.

Bekayi, uluslararası toplamdan Gazze Şeridi'ndeki "soykırım ve insanlık suçlarının" durdurulması için harekete geçmesini istedi.

İşgal ordusunun Beyt Lahiya katliamında şehit sayısı 94'e yükseldi

İşgal ordusu, bugün Beyt Lahiya'da Ebu Nasr ailesine ait 5 katlı ve yaklaşık 150 yerinden edilmiş kişinin bulunduğu bir binayı bombaladı.

Sağlık yetkililerine dayandırılan yerel haberlere göre saldırıda şu ana kadar aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu en az 94 kişi şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı.

Onlarca insanın halen enkaz altında mahsur kaldığı, hayatta kalanların aranmasına veya şehitlerin cesetlerinin enkazdan çıkarılmasına yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişim ve internetin kesilmesi, vatandaşların kurtarma ekipleri ve tıbbi hizmetlerle iletişim kurmasına da engel olduğu belirtiliyor.

İşgal ordusu, 25 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Cebaliye ve Beyt Lahiya'da, sivilleri bombalamaya, evlerini havaya uçurmaya ve yardım, gıda, su, ilaç ve yakıt girişini engellemeye devam ediyor. Bu süre zarfında kuzeyde binden fazla kişi şehit oldu, binlerce kişi yaralandı ve kayboldu.