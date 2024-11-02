İran nükleer teknoloji konularında ilerliyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Fars eyaletindeki Şiraz Üniversitesi'nde düzenlenen bir programa konuşmacı olarak katıldı.

Ülkenin nükleer programı hakkında bilgi veren İslami, İran'ın nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

İslami, ''Kurumdaki nükleer uzmanların yoğun çalışmaları sonucu nükleer teknoloji ve endüstri alanında olgunluğa ulaştık.'' dedi.

Üniversite öğrencilerine hitap eden İslami, ''Günümüz dünyasında bağımsızlık istiyorsak güçlü olmalıyız.'' ifadesini kullandı.

Daha önce İslami, ülkenin nükleer programı hakkında, İran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' demişti.

Muhammed İslami, İran'ın nükleer faaliyetlerinde UAEA standartlarından sapma olmadığını söylemişti.

Eski ABD Başkanı Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.