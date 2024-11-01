İran ile UAEA arasında önemli görüşme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ''Tahran ziyareti öncesi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, önceki düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran-UAEA işbirliği hakkında, ''UAEA yetkilileri düzenli olarak İran'ı ziyaret ediyor. Ajans ile her zaman temas halindeyiz.'' demişti.

Daha önce İslami, ülkenin nükleer programı hakkında, İran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' ifadesini kullanmıştı.