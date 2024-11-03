Çorum'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var!

Çorum Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Vali'den ilk açıklama

Çorum Valisi Ali Çalgan, olaya ilişkin son durumu aktardı. Çalgan, itfaiyenin ilk belirlemelerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle, şimdiye kadar tespit edilen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 16 yaralının olduğunu bildirdi.