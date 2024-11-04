İran ve Mısır dışişleri bakanları telefonda görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’nin bölgedeki gerilimi düşürmek için yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında İranlı mevkidaşı Abbas Irakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki bakan bölgedeki kritik durum ile Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Abdulati, bölgenin topyekün bir savaşa sürüklenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Taraflar, Lübnan'daki güncel gelişmeleri ve Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırılarının durdurulması için yapılan çalışmaları ele aldı.

Abdulati-Irakçi görüşmesinde Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varma çabaları değerlendirildi.