Rusya ve Kuzey Kore arasında stratejik ortaklık anlaşması

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yıl haziran ayında Pyongyang’da imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı kabul etti.

Konseyden yapılan açıklamada, “Bu yasa, barışçıl bir nitelik taşımakta olup, egemenliğe karşılıklı saygı, içişlerine karışmama ve uluslararası hukukun diğer ilkelerine dayalı, süresiz bir stratejik ortaklığın sürdürülmesini öngörmektedir,” ifadesi kullanıldı.

Ancak yasa, aynı zamanda askeri bir ittifak niteliği de taşıyor. Özellikle anlaşmanın 4. Maddesi, “taraflardan birinin bir veya birden fazla devletin silahlı saldırısına maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal elindeki tüm olanaklarla askeri yardım sağlayacağını” öngörüyor.

Kim Jong-un, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa “tam destek” verirken, anlaşmanın “yalnızca barışçıl ve savunma amaçlı” olduğunu savundu. Putin de Kim Jong-un’a bu tutumu için teşekkür etti ve “ABD ve müttefiklerinin emperyalist politikalarına” karşı mücadele kararlılığını vurguladı.

Toplam 23 maddeden oluşan anlaşma, uzay ve nükleer alanlar başta olmak üzere, ticaret, ekonomi ve yatırım gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma, süresiz olarak geçerliliğini koruyacak. Rusya’nın yalnızca Moğolistan ile benzer bir anlaşması bulunurken, İran ile de benzer bir anlaşmanın hazırlıkları sürüyor.