İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar: Ateşkes ihlalleri sürüyor

İsrail rejimine ait savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda noktaya yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyonuna göre, bir İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı.

Söz konusu saldırı, Beraşit beldesi çevresinde geniş çaplı arama ve tarama operasyonlarının yürütüldüğü sırada gerçekleşti. Öte yandan İsrail topçu birlikleri de Mansuri beldesini bombaladı.

İsrail jetleri ayrıca Yukarı Nebatiye ve Kefer Tibnit beldelerinin çevresini hedef alırken, Vadi el-Huceyr bölgesi de hava saldırısına maruz kaldı.

İsrail rejimi ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, Siyonist İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin şehit olduğunu ve 12 bin 413 kişinin yaralandığını bildirmişti.